Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

25.02.2022 11:12

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyorBOLU Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu'da dün sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı devam ediyor. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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