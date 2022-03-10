Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

10.03.2022 21:59

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, ulaşım rahat ilerliyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU Bolu D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, ulaşım rahat ilerliyor.

Bolu'da, önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı hafif şekilde sürerken, trafikten herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


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