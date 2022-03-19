Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı

19.03.2022 14:26

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı - Son Dakika
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