Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı - Son Dakika

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.