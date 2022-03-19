BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

19.03.2022 20:23

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı geçişlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

YORUMLAR
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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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