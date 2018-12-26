Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

6 dakika önce

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyorBOLU - Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU - Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadılar. Görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşüren sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:28 Kaynak: İHA

Sabah, Bolu, Kar, Genel
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