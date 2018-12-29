Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor
1 saat önce
Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Bolu
'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu
Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde etkili oluyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler de zor anlar yaşadı.
D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkisinin bazı bölümlerinde sisin de etkili olması nedeniyle sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:45 Kaynak: İHA
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