Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyorBOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor



BOLU - Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde etkili oluyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler de zor anlar yaşadılar.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiisinin bazı bölümlerinde sisin de etkili olması nedeniyle sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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