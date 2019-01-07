Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor
47 dakika önce
100 karayolu Bolu Dağı kesiminde ve TEM otoyolunda kar yağışı etkili oluyor.
D-100 karayolu Bolu
Dağı kesiminde ve TEM otoyolunda kar yağışı etkili oluyor.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu ve TEM otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde devam ediyor. Kar
yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık
, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere
, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren karayolları ekipleri, D-100 karayolunun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında hazır olarak bekletiliyor. Trafik ekipleri ise önemli noktalarda sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:24 Kaynak: İHA
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