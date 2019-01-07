- Bolu
Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU - Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu
Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor.
Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık
, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere
, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor.
Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor.
Trafik ekipleri ise, önemli noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.