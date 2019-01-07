Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

34 dakika önce

- Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyorBOLU - Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

- Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU - Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor.
Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor.
Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor.
Trafik ekipleri ise, önemli noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Bolu, Kar, Genel
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