Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla karışık yağmur, Bolu kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahta görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.