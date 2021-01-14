Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

14.01.2021 19:09

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı'nda kar ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


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