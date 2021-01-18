Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı hafif devam ediyor.
Kentte yaklaşık 4 gündür etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.
Kar yağışının hafif şekilde sürdüğü bölgede, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Hava sıcaklığı ise eksi 8 derece ölçüldü.
Trafik akışı normal seyrederken trafik ekipleri, buzlanmaya karşı sürücüleri uyararak yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmalarını istiyor.
Kaynak: AA
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