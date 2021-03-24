Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yeşil alanlada kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda 10 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.