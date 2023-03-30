Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde tipi şeklinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik uyarıların ardından, Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde dün kar yağışı başladı. Bugün öğle saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Güzergah üzerinde yer yer sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.