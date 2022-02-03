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Bolu Dağı'nda kar - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar

03.02.2022 22:29

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bolu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı kesimindeki Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgeleri ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde etkili olan kar yağışı ve hafif sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılırken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

(Faruk Çidem/ İHA)

Bolu Dağı'nda kar
Bolu Dağı'nda kar
Bolu Dağı'nda kar
Bolu Dağı'nda kar
Bolu Dağı'nda kar
Bolu Dağı'nda kar
Bolu Dağı'nda kar

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Toros Dağları, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar - Son Dakika


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