Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

07.03.2022 17:41
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Sürücüler, kar yağışı nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

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Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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