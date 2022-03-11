Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 11:15
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

BOLU Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLU Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı TEM yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırıyor. Karayolları ekipleri, güzergahlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gün içinde devam etmesi bekleniyor.Trafik ekipleri, İstanbul istikametine giden TIR ve kamyonları durdurarak irsaliyelerini kontrol ediyor. İstanbul'a gittikleri belirlenen TIR ve kamyonların geçişine ise izin verilmiyor. Bu araçlar park alanlarına yönlendiriliyor.


Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor (2) Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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