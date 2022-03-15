Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

15.03.2022 09:10

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Bölgede kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor

Trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

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Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yaylaları havadan görüntülendi

Toros Dağları, Abant, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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