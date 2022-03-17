Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

17.03.2022 16:01

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Sürücüler, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar nedeniyle dikkatli seyrediyor.

Karayolları karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve gece oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde de aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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