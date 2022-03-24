Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

24.03.2022 08:42

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Taşaltı mevkilerinde etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmayan güzergahta Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde kar, aralıklarla hafif şekilde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

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Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor - Son Dakika


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