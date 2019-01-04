Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.



Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı.



Yağış, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kısmında tipi şeklinde, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde bulunan Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere, Dipsizgöl, Seymenler ve Elmalık mevkisinde etkili oluyor.



Bölgede Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri ise her iki yolda ring halinde sürücüleri yakın takip, kar lastiği ve aşırı hız konusunda uyarıyor.



Bolu Dağı'nda iş yeri bulunan Kadir Ayten, "Zaman zaman ulaşımda kısa süreli aksamalar oluyor fakat ekipler hemen açıyor. Eski yıllarda olduğu gibi ulaşımda bir sıkıntı yaşanmıyor. Bolu Dağı kar yağışı ile güzel. Doğası ile mükemmel bir yer ve kar yağışı ile güzelliğine güzellik katıyor." diye konuştu.



Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini belirtti.

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