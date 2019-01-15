Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

19 dakika önce

DÜZCE/ Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
DÜZCE/ Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli kısmında, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde bulunan Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere, Dipsizgöl, Seymenler, Elmalık, Abant Kavşağı ve Yumlukaya mevkisinde etkili oluyor.

Bölgede Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise her iki yolda ring halinde sürücüleri yakın takip, kar lastiği ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:33 Kaynak: AA

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