Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor -Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptıBOLU - Bolu'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
-Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı

BOLU - Bolu'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Edinilen bilgiye göre Bolu'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor. Trafik ekipleri ise, önemli noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Bolu, Kar, 3. Sayfa
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