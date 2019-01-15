Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor -Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptıBOLU - Bolu'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Bolu
Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
-Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı
BOLU - Bolu'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu
Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Edinilen bilgiye göre Bolu'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık
, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere
, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor. Trafik ekipleri ise, önemli noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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