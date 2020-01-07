Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde hafif kar yağışı, Bolu kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri, araçlarında kış lastiğinin takılı olması, trafik kuralları ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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