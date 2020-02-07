Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.

Kara yolunun Bolu Dağı Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı, Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yapıyor.

Bolu il sınırı içinde kalan D-100 kara yolu Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Seymenler mevkisiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ise kar yağışı hafif şekilde sürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rusya duyurdu: Suriye, 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı
Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davası' sanığına tahliye kararı verildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt Açıklaması

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:08:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]