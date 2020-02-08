Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametine tırların geçişine izin verilmiyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Elmalık mevkinde oluşturulan kontrol noktasında tırlar, Anadolu Otoyolu ve güzergahlarda bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Yeniçağa - Zonguldak karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Yeniçağa Zonguldak karayolunda trafik ekipleri tarafından tırların geçişine izin verilmiyor. Ekipler tarafından tırlar ilçe merkezine ve diğer güzergahlara yönlendiriliyor.

Kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Trafik ekiple sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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