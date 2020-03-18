Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Bakacak, Taşaltı ve Karanlıkdere mevkilerinde başlayan kar yağışı, Kaynaşlı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nın Taşaltı mevkisinden itibaren bazı kesimler etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen kara yolları ekipleri, bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Düzce kent merkezinde ise rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

Meteoroloji yetkilileri, Düzce'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, kar yağışı, buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Türkiye, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:22 Kaynak: AA

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