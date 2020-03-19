Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nden kar yağışı görüntüleri Kar yağışıyla otoyolda seyreden araçlardan görüntüler Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis görüntüleri Kara yolları ekiplerinin çalışmalarından görüntüler Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nden kar yağışı görüntüleri

Kar yağışıyla otoyolda seyreden araçlardan görüntüler

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis görüntüleri

Kara yolları ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Bölgede kar yağışı iki gündür aralıklarla sürüyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı D-100 kara yolunda kar yağışı, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmasını yürütürken bölgede görev yapan trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:23 Kaynak: AA

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