Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

13.01.2021 09:03

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde zaman zaman etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücülere kar yağışı uyarısında bulunarak, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor Biden'ın yemin törenine günler kala ABD ordusundan kritik uyarı: Hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun Karga istilasının yaşandığı mahallenin sakinleri rahat yüzü görmüyor Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde
Fatih Terim'in isyanının perde arkası ortaya çıktı: Hoca konuşunca İrfan Can'ın fiyatı arttı Fatih Terim'in isyanının perde arkası ortaya çıktı: Hoca konuşunca İrfan Can'ın fiyatı arttı         
09:18
Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı         
08:59
Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu         
08:52
Mbaye Diagne, bir pozisyonda Emre Kılınç'a kızıp direğe kafa attı Mbaye Diagne, bir pozisyonda Emre Kılınç'a kızıp direğe kafa attı         
08:47
İsimsiz mezarın başında önce dua etti, ardından keman çaldırdı İsimsiz mezarın başında önce dua etti, ardından keman çaldırdı         
08:08
Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı Dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp gelişmesi sonrası bir tartışmalı karar daha: İran devlet televizyonunun hesabı kapatıldı         
08:05
Alt geçidi su basınca raylardan karşıya geçmek zorunda kalan genç, trenin altında kalarak can verdi Alt geçidi su basınca raylardan karşıya geçmek zorunda kalan genç, trenin altında kalarak can verdi         
04:27
Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu         
23:51
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 09:28:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei