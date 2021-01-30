Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.