Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

24.03.2021 08:01
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce geçişinde gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görevli polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Yetkililer, kar yağışına karşı, sürücülere yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Toros Dağları, Düzce, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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