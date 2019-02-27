Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

35 dakika önce

Anadolu otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Anadolu otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Bolu Dağı'nda gece başlayan kar yağışı öğle saatleri itibariyle etkisini arttırdı. Kar yağışı özellikle Anadolu otoyolunun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevki ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal olarak seyrediyor. Trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezi, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kayak Merkezi Kartalkaya ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:28 Kaynak: AA

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