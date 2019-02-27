Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Anadolu otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.
Bolu Dağı'nda gece başlayan kar yağışı öğle saatleri itibariyle etkisini arttırdı. Kar
yağışı özellikle Anadolu otoyolunun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevki ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık
, Karanlıkdere
ve Seymenler mevkinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal olarak seyrediyor. Trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezi, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük
ve Abant Tabiat
Parkı, Türkiye
'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kayak Merkezi Kartalkaya
ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.