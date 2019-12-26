Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

6 saat önce

100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede öğleden sonra sağanağın ardından başlayan yağış etkisini daha da arttırdı. D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Seymenler, Bakacak ve Elmalık mevkisinde etkili olan yağışa karşı karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta sürekli olarak ring atan karayolları ekipleri hem kar temizleme hem de tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Viyadükler, Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkilerinde de yağış etkili oluyor.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

Anadolu Otoyolu, Elmalık, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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