Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

11.03.2022 08:42
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını bölgede sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gün daha kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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