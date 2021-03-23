Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

Bolu Dağı'nda yeşil alanlar dakikalar içinde beyaza büründü

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yeşil alanlar dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve dakikalar içinde yeşil alanların beyaz örtüyle kaplandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışına hazırlıklı olan karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.