Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

18.03.2022 09:57

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkisini gösteren yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı
Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı
Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı - Son Dakika


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