Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşıma Etkiledi

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde Bolu Dağı'nda başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri güzergahlarda sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yetkililer yola çıkacak sürücülerin araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmasını istedi.

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