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Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2) - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2)

19.01.2022 12:42

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği bölgede, bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı özellikle Kaynaşlı, Bakacak, Darıyeri Hasanbey, Karanlıkdere, Sarıçökek mevkilerinde etkisini artırırken, D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise ağır tonajlı araçların kontrollü geçişi sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda ve D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2)
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2)
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2)

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Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor (2) - Son Dakika
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