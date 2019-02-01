Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyorBOLU - Bolu'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

BOLU - Bolu'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde devam ediyor.
D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, D-100 Karayolu'nun önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor.
Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Bolu, Genel
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