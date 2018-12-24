Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Uyarısı
34 dakika önce
Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Bolu
Valiliği, Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz
'de yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, sabah saatlerinden itibaren yükseklerde kara dönüşecek.
Bolu, Düzce
ve Karabük
çevreleri ile Zonguldak
ve Bartın
'ın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli 7-15 santimetre, yükseklerinde 20 santimetre kar yağışı bekleniyor.
Başta Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:36 Kaynak: AA
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