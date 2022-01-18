TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım olumsuz etkilendi. Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığı yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen yollar beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaşırken, araçlar güçlükle ilerledi. Kar küreme çalışmaları için TIR ve kamyonların D-100 yolunun Bolu Dağı geçişine izin verilmedi. Araçlar Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında bekliyor. Yoldaki kar küreme çalışmalarının ardından TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilecek.