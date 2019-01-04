Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis

1 saat önce

BOLU Dağı'nın TEM ve D- 100 yolu geçişlerinde, kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis, System.String[]
BOLU Dağı'nın TEM ve D- 100 yolu geçişlerinde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Görüş uzaklığı düşerken, sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. 

TEM yolu ve D- 100 yolunun Bolu Dağı geçişlerinde, öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı da 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgede etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar, yakılarak, görüş uzaklığı açılmaya çalışıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

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