Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis
1 saat önce
BOLU Dağı'nın TEM ve D- 100 yolu geçişlerinde, kar yağışı ve sis etkili oldu.
BOLU Dağı'nın TEM ve D- 100 yolu geçişlerinde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Görüş uzaklığı düşerken, sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. TEM yolu ve D- 100 yolunun Bolu
Dağı geçişlerinde, öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı da 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgede etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar, yakılarak, görüş uzaklığı açılmaya çalışıldı. - Bolu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Boğaziçi Üniversitesinde E-Founder Yolculuğu!