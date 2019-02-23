Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis
42 dakika önce
BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
BOLU Dağı'nın TEM
ve D-100 yolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu
ve D-100 yolunun Bolu
Dağı geçişlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 yolunun bazı kesimleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparak yolun beyaz örtüyle kaplanmasını engellemeye çalıştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla D-100 yolunun Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:33 Kaynak: DHA
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