Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

6 saat önce

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis, System.String[]

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı, ulaşımı etkilemezken, sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, kar yağışı başladı. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde kar yağışı, trafiği aksatmadı. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılırken, sürücüler, bölgede hızını azalttı.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:03 Kaynak: DHA
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