Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede yoğun sis de başladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırıldı.