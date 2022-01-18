DÜZCE'DE TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Düzce'de öğle saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde yollar karla kaplanınca trafik ekipleri, TIR ve kamyonları Kaynaşlı mevkisinde bekletmeye başladı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce'de 64 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (4) - Son Dakika