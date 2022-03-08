Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

08.03.2022 19:32
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da, D100 karayolu Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da, D100 karayolu Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı ile birlikte sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

(Faruk Çidem/İHA)

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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