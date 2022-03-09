Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

09.03.2022 11:27

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyorBOLU Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı ile birlikte sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Ayrıca, kent merkezinde de etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

YORUMLAR
500
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya gizli belgeleri ortaya çıkardı: Ukrayna, mart ayında Donbas'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement