Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

24.03.2022 21:39

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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