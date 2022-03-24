Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.